Прежде чем ответить на вопрос, смогли ли Россия и США прийти к консенсусу по Украине, нужно ответить на вопрос, что именно считать «консенсусом». Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: Провокация с эсминцем — начало старой доброй Большой игры © Facebook, Руслан Бизяев Владимиром Путиным и Джо Байденом затрагивалась в том числе тема украинского кризиса. По словам Путина, Байден согласился с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. В свою очередь, Байден заявил, что главы государств договорились поддерживать дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине и Минские соглашения.

Если консенсус заключается в буквальном выполнении Минских соглашений, то этот «консенсус» мы уже наблюдали, когда Джо Байден работал вице-президентом у экс-президента США Барака Обамы, отметил эксперт.

«По-моему, [помощник президента РФ Владислав] Сурков и [заместитель госсекретаря США Виктория] Нуланд тогда к полному консенсусу пришли в Калининграде — консенсуснее некуда. И что из этого получилось? Я думаю, что если они и достигли каких-то предварительных договоренностей, то они пока находятся явно не в публичной сфере», — подчеркнул Бизяев.

Если говорить о реальности каких-то движений, то Минские соглашения надо как минимум глобально пересмотреть, а лучше заключить новые, которые реально будут выполнены. Иначе это бег по кругу, заключил собеседник издания.

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