Поскольку президент США Джо Байден не встретился с Владимиром Зеленским перед саммитом с Владимиром Путиным, украинский президент теперь все информационные ресурсы он будет направлять именно на встречу с Байденом. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Дмитрий Абзалов о встрече Путина и Байдена в контексте Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимиром Путиным обещал, что поговорит с российским коллегой о суверенитете республики. В ходе разговора Байден заверил Зеленского, что Соединенные Штаты отстаивают украинскую государственность, а также заявил, что пригласит его в Белый дом в течение текущего лета.

Эксперт считает, что Зеленский будет всячески демонстрировать, что в отличие от своего предшественника Петра Порошенко он приехал полноценную встречу с Байденом и будет сидеть не на приставном стуле.

По его мнению, в преддверии этого саммита будет попытка некоего обострения, чтобы приехать уже за определенными финансовыми ресурсами, которые Украине необходимы.

«Плюс ко всему сейчас начинаются крайне непопулярные истории: с 1 июля будет действовать закон о земле, повышение тарифов. Осенью это все скажется, и Зеленскому нужна легитимность и, самое главное, индульгенция на то, чтобы его не атаковали с правой стороны. Ему нужно получить мандат, который защитил бы его от Порошенко, и он за этим мандатом поедет», — указал Абзалов.

Если бы Зеленский не перебил пресс-конференцию Байдена, на которой он был достаточно мягок, для Украины означало бы не очень хорошую новость, потому что никак не было обозначено ее вступление в НАТО, заключил собеседник издания.

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