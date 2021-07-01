Байден в телефонном разговоре с Зеленским перед встречей с Владимиром Путиным обещал, что поговорит с российским коллегой о суверенитете республики. В ходе разговора Байден заверил Зеленского, что Соединенные Штаты отстаивают украинскую государственность, а также заявил, что пригласит его в Белый дом в течение текущего лета.
Эксперт считает, что Зеленский будет всячески демонстрировать, что в отличие от своего предшественника Петра Порошенко он приехал полноценную встречу с Байденом и будет сидеть не на приставном стуле.
По его мнению, в преддверии этого саммита будет попытка некоего обострения, чтобы приехать уже за определенными финансовыми ресурсами, которые Украине необходимы.
«Плюс ко всему сейчас начинаются крайне непопулярные истории: с 1 июля будет действовать закон о земле, повышение тарифов. Осенью это все скажется, и Зеленскому нужна легитимность и, самое главное, индульгенция на то, чтобы его не атаковали с правой стороны. Ему нужно получить мандат, который защитил бы его от Порошенко, и он за этим мандатом поедет», — указал Абзалов.
Если бы Зеленский не перебил пресс-конференцию Байдена, на которой он был достаточно мягок, для Украины означало бы не очень хорошую новость, потому что никак не было обозначено ее вступление в НАТО, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.