Украинская телеведущая Каролина Ашион заявила, что несколько лет назад в разговоре с ней тогда еще гендиректор «1+1 Media», а ныне глава Минкульта Украины Александр Ткаченко проявил хамство и расизм. Она рассказала об этом на своей странице в Facebook 30 июня

«Белое такси». Как расизм стал обычным явлением для Украины © Скриншот видео Телеканал TV5

«Я спросила: "Могла бы я принять в нем участие?". Ответ был сногсшибательным: "Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то чтобы… Я не готов рисковать рейтингами". Далее — шок, море слез и увольнение. Видать, цветом кожи для "1+1" не вышла, на "Антонину" (собирательный образ зрителя "плюсов" — ред.) не похожа», — написала телеведущая.

Недавно, в конце июня 2021 года, Ашион увидела Ткаченко на Leopolis Jazz Fest и напомнила ему о том случае.

«И снова получила в ответ "нетленку". "Да, а что вы хотели от меня услышать? Вас устроит ответ, что сейчас я бы такого не сказал?". Я остолбенела. Но жена министра не молчала. И даже тыкала мне почему-то, считая своим долгом, наверное, защитить мужа… "Да, а может мне еще прощения у вас попросить?", — сказал Ткаченко с улыбкой на лице», — рассказала Ашион.

Она считает, что глава Минкульта мог найти более деликатные слова для отказа тогда и извиниться теперь. Его поведение ведущая назвала «не просто хамством, а расизмом».

В комментариях ей высказали поддержку известные политики и журналисты: нардеп Владимир Арьев, экс-нардеп Татьяна Острикова, ведущий Петр Охотин, журналистка Ярослава Коба, ведущая Лейла Мамедова, редактор Сергей Иванов, политолог Александра Решмедилова.

Журналистки Мартина Макеева и Тала Калатай рассказали, что они также столкнулись с аналогичным поведением Ткаченко.

В комментариях отметился и сам министр. Он поблагодарил Ашион за то, что она поднимает такие вопросы и высказывает «свое видение ситуации». Министр подчеркнул, что всегда смотрел только на личность и профессионализм, а не гендер, ориентацию, цвет кожи и тому подобное. Он отметил, что в период, когда он был гендиректором холдинга, Ашион годами работала телеведущей на канале, который входил в этот холдинг, а также подчеркнул, что кастинги ведущих не были его работой.

«Жаль, что из-за вашего неполучения позиции на другом канале того же холдинга у вас сложилось такое обидное впечатление. В моих командах менеджеров и менеджерок в любой компании или организации — всегда был и есть баланс. Я — за разнообразие, инклюзивность и видение в разности ценности, которую следует преумножать», — заявил глава Минкульта.

Ранее глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что под интеллигентным видом министра культуры скрывается «обыкновенный лавочник, который торгует своей должностью вместо товаров». По его мнению, Минкультуры намерено получить дополнительные контролирующие функции для расширения коррупционных возможностей при выдаче разрешений.