Почти 71% граждан Украины приняли бы участие в референдуме относительно вступления страны в НАТО, если бы он состоялся в ближайшее время. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, представленные 30 июня Центром Разумкова

Путин: Россию беспокоит военное освоение Украины странами НАТО © POOL / POOL / Перейти в фотобанк заявили, что точно не стали бы участвовать в таком референдуме, а 10,2% — затруднились ответить.

Социологи отмечают, что 53,8% украинцев заявили, что проголосовали бы за вступление в альянс, 31% респондентов высказались бы против, и 15,2% в настоящий момент не определились со своей позицией.

Традиционно больше всего респондентов, поддержавших вступление Украины в НАТО, проживают на западе страны (77,2%), меньше всего на востоке — 33,2%.

Исследование проводилось при финансовой поддержке посольства Великобритании 23-28 апреля. Опрошены больше 2 тысяч респондентов старше 18 лет, теоретическая погрешность выборки — 2,3%.

На саммите НАТО 14 июня было заявлено, что Украина станет членом альянса с помощью плана действий для членства (ПДЧ). После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что альянс активизирует свою деятельность для того, чтобы помочь Украине в проведении необходимых реформ. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в НАТО однозначно является «красной линией» для Москвы.