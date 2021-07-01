Консенсус между Россией и США по украинскому вопросу найден, и он заключается в том, что необходимо соблюдать Минские соглашения по Донбассу. Об этом рассказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в интервью изданию Украина.ру

Денисов: обострение в Донбассе может начаться в любую минуту © кадр из видео Украина.ру Владимиром Путиным и Джо Байденом, затрагивалась в том числе тема украинского кризиса. По словам Путина, Байден согласился с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. В свою очередь Байден заявил, что главы государств договорились поддерживать дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине и Минские соглашения.

Другое дело, что алгоритм выполнения Минских соглашений для американских то ли противников, то ли партнеров и для Российской Федерации почему-то диаметрально противоположный, так что понимание у сторон, безусловно, есть, но выполнения этого комплекса мер в настоящее время не предвидится, отметил эксперт.

«Если сейчас будут продолжаться консультации по стратегическим вопросам между США и РФ, у нас есть надежда, что впоследствии одним из пунктов может быть проговорена ситуация на Донбассе и, как следствие этого, может быть консенсус или хотя бы предварительная договоренность по каким-то небольшим шагам по имплементации Минских соглашений. Но надежды на какие-то другие интенсивные события объективно нет. Для этого нет предпосылок», — указал Денисов.

Политолог добавил, что в двусторонних российско-украинских отношениях ничего принципиально не меняется, динамика сохраняется, и эти тенденции сохраняются.

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