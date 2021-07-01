Перед приобретением земли потенциального покупателя будут проверять на то, сколько у него уже есть земель, не находится ли он под санкциями и не обвиняется ли в террористической деятельности.
С 2030 года будет действовать нормативная оценка земель — будет установлена минимальная стоимость гектара. К этому времени земли будут продаваться по стоимости, которую установят стороны сделки. Ожидается, что средняя стоимость гектара в начале составит в среднем 50 тысяч гривен (134,6 тыс. руб.).
Следует отметить, что заплатить за землю можно будет исключительно по безналу и в банке нужно будет доказать легальность происхождения средств. Проще всего это сделать с помощью справки о доходах. А саму сделку будут оформлять нотариусы.
Землю нельзя приобретать представителям террористических организаций и «страны-агрессора», которой на Украине считается Россия.