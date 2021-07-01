С 1 июля 2021 года на Украине открылся рынок земли сельскохозяйственного назначения. По началу, до 2024 года, купить 100 га земли смогут только физические лица, граждане Украины, а с 2024-го земли площадью до 10 тысяч га смогут покупать юрлица

Власти Украины грозятся отбирать земли у россиян © oblzem.com

С 2030 года будет действовать нормативная оценка земель — будет установлена минимальная стоимость гектара. К этому времени земли будут продаваться по стоимости, которую установят стороны сделки. Ожидается, что средняя стоимость гектара в начале составит в среднем 50 тысяч гривен (134,6 тыс. руб.).

Следует отметить, что заплатить за землю можно будет исключительно по безналу и в банке нужно будет доказать легальность происхождения средств. Проще всего это сделать с помощью справки о доходах. А саму сделку будут оформлять нотариусы.

Землю нельзя приобретать представителям террористических организаций и «страны-агрессора», которой на Украине считается Россия.