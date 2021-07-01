Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona решила съехаться со своим бойфрендом. Она рассказала об этом в своем профиле в Instagram 30 июня

Alyona Alyona попала в скандал за сотрудничество с российской «Кастой» © Alyona Alyona/Инстаграм

Певица также вспомнила опыт сожительства с бывшим молодым человеком.

«В предыдущих отношениях сожительство происходило в Барышевке на моей территории. А теперь я должна переехать к нему. Его квартира расположена дальше от репетиционной базы, студии звукозаписи, ресторанчиков и готовой кулинарии, центральных улочек и клуба "Атлас", в котором за год карантина я так и не побывала», — рассказала Alyona Alyona.

Рэперша отметила, что в квартире мужчины не хватает места для ее вещей, и в некоторых бытовых вопросах взгляды пары расходятся.

«В целом получается, что нюансов много: он хочет собаку, а я люблю кошек, меня вечно нет дома, а он работает дома, он любит пространство и чистые поверхности, а у меня всегда все заставлено кучей баночек и подарками. И все же, когда я думаю о том, что мы сможем чаще видеться, заботиться друг о друге и начнем создавать свою семью, все проблемы отходят на второй план», — поделилась артистка.

Фанатам в комментариях не терпится узнать больше подробностей о личной жизни певицы, однако Алена заявила, что «пока ничего не скажет».