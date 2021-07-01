Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) спрогнозировал наступление новой волны заболеваний коронавирусом из-за медленной вакцинации, передало 30 июня издание «Известия»

Коронавирус в цифрах и фактах. Самое актуальное о пандемии на 29 июня © Image by Tumisu from Pixabay

«В некоторых странах получается так, что вакцины доступны, но люди не хотят прививаться. Властям необходимо попытаться обратиться к этой части населения», — заявили в ECDC.

Эпидемиолог и советник по вопросам здравоохранения итальянского региона Апулия Пьерлуиджи Лопалко подчеркнул, что неоднородный прогресс в реализации кампании вакцинации может привести к плачевным последствиям.

«Вакцинация — это единственный эффективный способ остановить новую волну пандемии осенью», — сказал он.

Ранее глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон предрекла индийскому штамму коронавируса быстрое распространение на все страны Европы. Врач отметила, что к августу 2021 года 90% случаев заболевания COVID-19 на европейской территории будут приходиться на дельта-вариант вируса.