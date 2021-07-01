Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 30 июня вTwitter пояснил свои слова об ответственности России за пропасть между русскими и украинцами

«Один народ или два братских народа»? Ищенко ответил на вопрос о русских и украинцах © РИА Новости, Нина Зотина

Кулеба подчеркнул, что русские не могут считаться коренным народом республики, поскольку «они имеют собственное государство».

«Коренные народы Украины — это крымские татары, крымчаки, караимы. Россияне — национальное меньшинство», — написал министр.

Он также назвал все альтернативные мнения по этому вопросу «классикой российских манипуляций».

«Воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих», — добавил Кулеба.

Законопроект «О коренных народах» был внесен в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским в мае. Документ признает коренным народом страны автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является этническим меньшинством с самобытными языком, культурой и не имеет государственного образования за пределами республики. Таким образом, он запрещает считать коренным народом страны русских и еще ряд этносов, проживающих на Украине.

Президент России Владимир Путин раскритиковал законопроект. Накануне во время прямой линии он подчеркнул, что не считает Украину недружественной страной, и назвал русских и украинцев единым народом. При этом руководство республики глава государства счел «явно недружественным» по отношению к Москве.