Комментируя произошедший 23 июня инцидент в Черном море с участием британского эсминца Defender, Аппатурай отметил, что Великобритания предоставила альянсу информацию об инциденте и в НАТО имеют полную картину произошедшего.
«У НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым — это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов», — сказал он.
Спецпредставитель генсека НАТО подчеркнул, что альянс сохранит свое представительство в Черном море для поддержки союзников и партнеров.
На прошлой неделе Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
Оборонное ведомство Великобритании настаивает, что корабль якобы совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, а Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила о своих действиях. Однако находившиеся на борту британского судна журналисты подтвердили, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
Позднее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон назвал проход корабля в российских водах «вполне уместным», так как, по его словам, Лондон не признает переход Крыма к РФ.