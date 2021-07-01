Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что альянс сохранит свое представительство в Черном море. Он сказал об этом в эфире грузинского Первого канала 30 июня

Глава МИД Украины выдвинул требование к НАТО по поводу Черного моря и России © Facebook, Dmytro Kuleba

«У НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым — это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов», — сказал он.

Спецпредставитель генсека НАТО подчеркнул, что альянс сохранит свое представительство в Черном море для поддержки союзников и партнеров.

На прошлой неделе Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.

Оборонное ведомство Великобритании настаивает, что корабль якобы совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, а Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила о своих действиях. Однако находившиеся на борту британского судна журналисты подтвердили, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.

Позднее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон назвал проход корабля в российских водах «вполне уместным», так как, по его словам, Лондон не признает переход Крыма к РФ.