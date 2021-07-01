Во время беседы политик назвал Святой престол моральным авторитетом для всего мира и заверил, что на Украине представители всех религий «чувствуют себя комфортно».
Он также поблагодарил Папу за молитвы о мире в республике и заверил, что визита понтифика ждет весь украинский народ.
«Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым престолом и вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна», — сказал Зеленский.
Реакция главы католиков на приглашение президента пока неизвестна.