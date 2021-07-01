Папа Римский обеспокоен обострением ситуации в Донбассе
Папа Римский обеспокоен обострением ситуации в Донбассе
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Во время беседы политик назвал Святой престол моральным авторитетом для всего мира и заверил, что на Украине представители всех религий «чувствуют себя комфортно».

Он также поблагодарил Папу за молитвы о мире в республике и заверил, что визита понтифика ждет весь украинский народ.

«Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым престолом и вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна», — сказал Зеленский.

Реакция главы католиков на приглашение президента пока неизвестна.

 