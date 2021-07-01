Президент Украины Владимир Зеленский 30 июня обсудил в телефонном разговоре с Папой Римским Франциском войну в Донбассе и пригласил его совершить «судьбоносный визит» в страну. Об этом сообщили на сайте главы государства

Папа Римский обеспокоен обострением ситуации в Донбассе © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Он также поблагодарил Папу за молитвы о мире в республике и заверил, что визита понтифика ждет весь украинский народ.

«Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым престолом и вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна», — сказал Зеленский.

Реакция главы католиков на приглашение президента пока неизвестна.