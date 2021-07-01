Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 30 июня рассказал российскому лидеру Владимиру Путину о спасшей его от COVID-19 бригаде врачей, передает РИА Новости

Назарбаев привился от COVID-19 «Спутником V» © Пресс-служба Нурсултана Назарбаева

«Это было решающее в моем излечении. Это не забывается», — сказал Назарбаев.

Он также поблагодарил Россию за поддержку Казахстана в период пандемии и отметил, что стране в полной мере удалось реализовать договоренности о строительстве завода по выпуску вакцины «Спутник V».

«Помните, мы в Санкт-Петербурге на выставку ходили? Тогда договорились о совместном предприятии. Вот теперь в Караганде это предприятие производит российскую вакцину, такого же качества, в большом объеме», — обратился политик к Путину.

О заражении Назарбаева стало известно 18 июня 2020 года. Во время болезни его окружение утверждало, что политик чувствует себя хорошо. Бывший глава государства поправился ровно через две недели, а впоследствии привился препаратом «Спутник V».