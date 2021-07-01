Целью США является движение к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Об этом 30 июня заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, трансляция велась в Twitter Белого дома

Бужинский: Для кого Британия «потеряла» секретные документы о провокации эсминца? - видео © Джо Байден. — ред.), когда мы участвовали в саммите с РФ совсем недавно, наша цель — двигаться в направлении более предсказуемых и стабильных отношений с Россией», — сказала она.

При этом Псаки не стала отвечать на вопрос о совместных действиях США и Великобритании в водах Черного моря 23 июня, отметив, что не располагает «какими-либо деталями или подтверждениями по этому поводу», и посоветовав обратиться за комментариями в Пентагон.

Заявления представителя Белого дома были даны на фоне прошедшей 30 июня прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, который прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender, вошедшим тогда в территориальные воды России. Путин подчеркнул, что действия эсминца были очевидной и комплексной провокацией Великобритании и США.

На прошлой неделе Черноморский флот ВМФ совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км. В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender. В свою очередь, в минобороны Великобритании заявили, что эсминец совершал мирный проход через якобы территориальные воды Украины в соответствии с международном правом.