Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной рады Украины поддержал законопроект о легализации марихуаны в медицинских целях. Об этом 30 июня сообщила в Facebook депутат партии «Голос» Ольга Стефанишина

«Мы имеем право на каннабис»: львовские студенты потребовали легализовать марихуану © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«Вы знаете, что для меня это сверхважно! Ибо этот законопроект — о лекарствах для двух миллионов больных, среди которых почти 20 тысяч детей с тяжелой эпилепсией, онкобольные, паллиативные больные, пациенты с рассеянным склерозом и другие», — подчеркнула Стефанишина.

Вопрос о легализации марихуаны поднимался во всеукраинском опросе, инициированном президентом Владимиром Зеленским. Он проводился в день местных выборов — 25 октября 2020 года

При этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков признавал, что украинское общество пока не готово к легализации короткоствольного оружия, проституции и марихуаны — ни ментально, ни религиозно, ни исторически.