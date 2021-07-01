Украина потеряла «моральное превосходство» в глазах Евросоюза, поэтому последний стремится к диалогу с Россией. Об этом 30 июня заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает РИА Новости

Кулеба увидел угрозу в идее Меркель о саммите Россия — ЕС © Facebook, Dmytro Kuleba

Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что Украине в условиях достройки и введения в эксплуатация трубопровода требуется «реальная стратегия», ее основным компонентом должна стать безопасность, а также экономическая и техническая составляющие.

«Пока такой пошаговой стратегии нет. Ни на какие экономические компенсации Украина не должна соглашаться. Это вопрос нашего выживания», — сказала депутат.

Она заключила, что Киев будет лучше услышан Евросоюзом, если будут продолжаться «реальные реформы».