Парламентарий отметила, что попытки налаживания контактов с Москвой, в частности строительства газопровода «Северный поток-2», вызваны отчасти «размыванием» позиции Киева, которая «перестала быть четкой и базироваться на ценностях».
Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что Украине в условиях достройки и введения в эксплуатация трубопровода требуется «реальная стратегия», ее основным компонентом должна стать безопасность, а также экономическая и техническая составляющие.
«Пока такой пошаговой стратегии нет. Ни на какие экономические компенсации Украина не должна соглашаться. Это вопрос нашего выживания», — сказала депутат.
Она заключила, что Киев будет лучше услышан Евросоюзом, если будут продолжаться «реальные реформы».