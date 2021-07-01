Украинская проблема затрагивалась на переговорах на уровне глав государств между Россией и США, и жестко противоположных позиций по этому вопросу высказано не было. Об этом рассказал заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Владимиром Путиным и Джо Байденом, затрагивалась в том числе тема украинского кризиса. По словам Путина, Байден согласился с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. В свою очередь Байден заявил, что главы государств договорились поддерживать дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине и Минские соглашения.

Поэтому действительно создается впечатление, что для Байдена, который всю эту украинскую кашу и заварил (он отвечал за украинское направление при Обаме), вся эта ситуация находится на периферии, отметил эксперт.

По его мнению, Байден явно почувствовал, что дальнейшее разжигание противостояния Украины с Россией может кончиться краткосрочными военными действиями.

«И в условиях, когда надо нейтрализовать позицию России в ситуации возгонки противостояния с Китаем, вопрос Украины надо отложить в сторону, и Байден этот вопрос в сторону и отложил. Именно с этим связана истерическая реакция со стороны украинских политологов на первые сообщения», — уточнил Жарихин.

Собеседник издания добавил, что сейчас какое-то время украинскому руководству придется жить своим умом, а нынешняя украинская администрация этого не умеет, потому что никогда этого не делала.

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