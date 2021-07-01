Российский певец и автор песен Юрий Лоза оценил меры, принимаемые на Украине в отношении артистов из РФ. Их деятельность и взгляды украинские власти считают вредоносными для народа страны. В интервью изданию Украина.ру Лоза высказал свое мнение

«Никакой угрозы артист, приезжающий на Украину, не несет, если он не декларирует каких-либо лозунгов, если он не ходит в одежде, раскрашенной в цвета национального флага, если он не машет этим флагом, не кричит какие-то там кричалки, он просто артист, китайский, венгерский, да любой другой. Он просто несет культуру в массы, все!» — заявил Лоза.

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По мнению Лозы, определенная логика есть у любых поступков, другой вопрос, что об этом неизвестно общественности, но скорее всего, предположил артист, сам Киркоров хорошо понимает, что и почему происходит.

«Например, я как стоял на своих позициях, так и стою, меня никто никуда не добавляет и не убирает. Но вы же сами прекрасно понимаете, что все эти запреты — это в принципе дурдом», — ответил Лоза.

Полностью интервью с певцом и автором песен Юрием Лозой можно прочитать здесь.