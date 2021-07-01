Уроженец Одессы, российский театральный режиссер Иосиф Райхельгауз заявил, что не занимает в конфликте Киева и Москвы позицию ни одной из сторон, но поскольку Украина сосед России, по-соседски имеет право высказать несогласие с теми решениями, которые принимались в братской стране. Три пункта режиссер перечислил журналисту Украина.ру

«Первая, и самая главная, глобальная их (Украины — ред.) ошибка — дискриминация русского языка. Как бы что ни говорили, что их можно понять и простить, это дискриминация. Я вырос в Одессе и я учился в украинской школе, поэтому можу размовляти з вами тільки українською мовою, якщо це потрібно, но город, в котором я вырос — Одесса — это город всемирной культуры, и эта культура, хоть и существовала с одесским акцентом, но существовала она всегда на русском языке», — сказал Райхельгауз.

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Вторым пунктом среди ошибок украинской власти Райхельгауз назвал «дурацкие списки артистов», то есть перечень культурных деятелей РФ, которым запрещают въезд на Украину. По мнению режиссера, составление таковых — проявление слабости государства.

«Я до 2014 года много лет был членом жюри, а иногда и его председателем такого большого, знаменитого, прекрасного театрально Ялтинского фестиваля. И вот после 2014-го года я сознательно в Крым не ездил, чтобы не потерять право приезжать в свою родную Одессу. Но при этом каждый раз, когда я пересекал границу после 14-го года, мне на Украине начинали говорить: "А вот вы в Ялте были в жюри"!» — рассказал он.

Третий пункт, по которому Райхельгауз не согласен с украинскими властями — это отмена авиа- и железнодорожного сообщения. Режиссер рассказал, что собирается поехать на родину в Одессу, но не знает, получится ли у него это.

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Райхельгауз уверен, что в происходящем сейчас между Украиной и Россией виноваты обе стороны, он выразил надежду, что несмотря на действия «пропагандистов и мерзавцев», настраивающих народы против друг друга, между людьми сохранятся культурные связи, которые в конечном итоге и помогут сохранить отношения.

С полным интервью театрального режиссера Иосифа Райхельгауза можно ознакомиться здесь.