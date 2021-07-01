После разрыва связей с Россией украинский оборонно-промышленный комплекс непрерывно деградирует. Сегодня он неспособен производить функционально законченные сложные системы вооружения. Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Коротченко о том, как украинскую армию подтягивают к стандартам НАТО © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Фактически речь идет о свертывании производства и перепрофилировании оборонных площадок, и за последние пять-шесть лет произошло стремительное разрушение и развал всего того советского задела, который оставался на Украине все эти годы независимости, отметил эксперт.

«Украина сегодня неспособна производить даже такое простейшее оружие, как миномет. Можно вспомнить историю, когда украинский миномет «Молот» при испытаниях на полигоне взорвался вместе со своим расчетом. Модернизация старого советского оружия (точнее, подшаманивание его местными самоделкиными) — это единственная возможность, которой обладает украинский ВПК», — указал Коротченко.

Что касается выставки, то там могут показывать макеты, буклеты и образцы, но по сути дела сегодня Украина за счет собственных возможностей вооружать армию и флот уже неспособна, уверен специалист.

Надежды на масштабную военно-техническую помощь со стороны Запада не оправдываются, они дают определенные суммы, но этого хватает лишь для проведения штабных мероприятий и учений, за счет собственных средств ни США, ни НАТО вооружать Украину не хотят, заключил собеседник издания.

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