Сценарий, при котором ВСУ в случае наступления в Донбассе попытаются выйти на границы с РФ, возможен. Но силы ДНР/ЛНР к этом готовы. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

Война между Украиной и Россией: Константин Сивков дал свой прогноз © кадр видео Украина.ру Александр Ходаковский ранее говорил, что ВСУ будет достаточно пройти мимо Горловки, Макеевки или Новоазовска и, воспользовавшись тем, что в тыловых районах ДНР/ЛНР нет сколько-нибудь значимых воинских формирований, выйти на границу, чтобы помешать России вмешаться.

«Что значит «нет значимых воинских формирований»? Они там есть. И бронетехники там достаточно, и вооружения там достаточно. Что касается сценария с выходом на границу, то он возможен. Но надо иметь в виду, что Ходаковский является выходцем из МВД и оперативно значимого боевого опыта не имеет. Поэтому он не обладает достаточной подготовкой, чтобы делать такие выводы», — указал эксперт.

Что касается учений НАТО с участием Украины, то они несут угрозу для России в том плане, что в настоящее время американская стратегия предполагает использование украинских сил спецопераций на территории России, и в том смысле, что эти учения предполагают возможность скрытого развертывания группировок войск у российских границ, пояснил Сивков.

Россия же пытается нейтрализовать эту угрозу контрразвёртыванием своих сил, заключил собеседник издания.

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