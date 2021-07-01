Уровень коррупции на Украине действительно заоблачный, поэтому в случае поставка новых американских образцов оружия закончится тем, что сначала они окажутся на территории ДНР/ЛНР, а затем на территории РФ. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

Война между Украиной и Россией: Константин Сивков дал свой прогноз © кадр видео Украина.ру

Украинские военные неоднократно торговали своим оружием с ополченцами, поскольку они не считают нужным сражаться за проворовавшуюся насквозь действующую украинскую власть, подчеркнул эксперт.

«ВПК Украины фактически уничтожен. Там мало осталось возможностей. Единственное, что они могут, — просто ремонтировать ранее поврежденную технику. У них нет серьезных разработок чего-то нового, да и производиться это не может», — констатировал Сивков.

Тем не менее, несмотря на слабость украинских войск, любой армии нужно бояться, как нужно боятся уличного грабителя с ножом, потому что она вооружена, заключил собеседник издания.

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