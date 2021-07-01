Ранее издание Politico со ссылкой на свои источники заявило о том, что в результате российский военных учений Вашингтон собирался выдать Киеву дополнительную помощь в размере 100 миллионов долларов, однако решил отказаться от этого из-за приближающегося саммита лидеров США и России. В правительстве США назвали неправдой это заявление.
Украинские военные неоднократно торговали своим оружием с ополченцами, поскольку они не считают нужным сражаться за проворовавшуюся насквозь действующую украинскую власть, подчеркнул эксперт.
«ВПК Украины фактически уничтожен. Там мало осталось возможностей. Единственное, что они могут, — просто ремонтировать ранее поврежденную технику. У них нет серьезных разработок чего-то нового, да и производиться это не может», — констатировал Сивков.
Тем не менее, несмотря на слабость украинских войск, любой армии нужно бояться, как нужно боятся уличного грабителя с ножом, потому что она вооружена, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.