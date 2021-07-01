Политику Турции в отношении Украины следует рассматривать в контексте ее отношений с Россией. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: кто он © Sputnik /Asatur Yesayants / Sputnik /Asatur Yesayants / Перейти в фотобанк Реджеп Тайип Эрдоган сейчас проводит активную политику на украинском направлении. Анкара считает Крым украинской территории, активно обсуждает вопрос поставок и производства беспилотников, но при этом выступает за реализацию Минских соглашений.

Взаимоотношения между Россией и Турцией можно назвать «конкурентным сотрудничеством», когда, с одной стороны, многое толкает их в сторону взаимодействия, с другой — у них достаточно много серьезных противоречий, отметил эксперт.

«Украина — это только один из примеров. Да, есть проблема крымских татар и Крыма как части турецкой ойкумены (в Турции это понимают как часть своего исторического наследия), но есть проблема отношений с Россией. Поэтому этот маятник в российско-турецких отношениях существует, и это будет продолжаться», — считает Искандарян.

Политолог добавил, что Турция проводит активную политику в тюркском мире, включая Россию, но у нее не хватает ресурсов, чтобы влиять на все тюркские народы или все тюркские государства от Синьцзяна до Босфора.

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