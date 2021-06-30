Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал нецелесообразным объединение ДНР и ЛНР, так как это может повлечь за собой ущерб переговорному процессу по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью Telegram-каналу «Донбасс решает», опубликованном 30 июня

«Периодически этот вопрос поднимается, поднимается на разных уровнях, поднимается и людьми. Но, исходя из нынешней обстановки, исходя из того, что есть Минские соглашения, это является нецелесообразным. Мы себе нанесем определенный ущерб, в переговорном процессе — как минимум. Поэтому этот вопрос на данный момент на повестке не стоит. Как будет дальше — посмотрим», — сказал Пушилин.

Обстрелы и потери. Что происходит в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.