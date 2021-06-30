В документе также отмечается, что Набсовет выступает за коллегиальный подход к управлению компанией.
Ранее украинский энергоэксперт Юрий Корольчук в интервью Украина.ру отмечал, что Витренко нужно разгонять Наблюдательный совет и убирать оттуда иностранцев, если он действительно хочет спасти компанию, показавшую в 2020 году многомиллиардные убытки.
Между тем Корольчук выражал сомнения в том, что Витренко решится на столь масштабные структурные реформы в «Нафтогазе».
Витренко был назначен главой «Нафтогаза» после скандального отчета компании об убытках и увольнения с поста председателя правления Андрея Коболева. Последний ввел в руководство «Нафтогаза» иностранных граждан, которые зачастую действовали не в интересах Украины.
После назначения Витренко главой госкомпании США и ЕС осудили это решение украинского правительства, а глава Нацагентства по предупреждению коррупции (НАПК, контролируется США — ред.) Александр Новиков внес предписание Кабмину, в котором потребовал отменить назначении Витренко, назвав его незаконным.
Окружной административный суд Киева открыл производство по иску премьер-министра Дениса Шмыгаля, который оспорил требование НАПК. Позднее суд приостановил действие предписания Нацагентства до вынесения решения.