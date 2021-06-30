Ранее украинские СМИ сообщили о том, что экс-президент Украины и глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.
«Пока нет. Ждем медицинских результатов и позиции самого Леонида Макаровича Кравчука», — заявил Арестович, отвечая на вопрос, рассматривают ли в ОП возможность замены Кравчука.
Экс-президент не явился на торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции 28 июня. Операцию 87-летнему экс-лидеру сделали в Киеве. Сейчас Кравчук восстанавливается после операции.