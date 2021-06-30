Киев пока не планирует заменять Леонида Кравчука в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе в связи с его состоянием здоровья. Об этом заявил пресс-секретарь украинской делегации и советник главы Офиса президента Алексей Арестович 30 июня в комментарии УНН

Кравчук перенес операцию на сердце - СМИ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Пока нет. Ждем медицинских результатов и позиции самого Леонида Макаровича Кравчука», — заявил Арестович, отвечая на вопрос, рассматривают ли в ОП возможность замены Кравчука.

Экс-президент не явился на торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции 28 июня. Операцию 87-летнему экс-лидеру сделали в Киеве. Сейчас Кравчук восстанавливается после операции.