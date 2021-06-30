На волне активного обсуждения рэперов Моргенштерна (Алишера Валеева) и Басты (Василия Вакуленко) в связи с украинской темой, поклонники вспомнили об интересном выпуске эфира Максима Галкина «Музыкалити», где Вакуленко высказал свое мнение о Моргенштерне, а певица Алла Пугачева спела его песню. Об этом 29 июня написал Sputnik

Неожиданно: Комаровский рассказал, зачем организм требует мел, и как правильно его есть © pixabay Моргенштерна. Первым делом шоумен поинтересовался, знают ли герои его передачи, кто это.

«Не, не знаю. Я с шаманами не дружу», — ответила Пугачева.

«Это тролль номер один всех времен и народов», — сказал Вакуленко.

После этого Галкин предложил гостям высказать свое мнение о скандальном рэпере.

«К Моргенштерну я отношусь замечательно. Мне кажется, он как умный парень ставит над своими слушателями эксперименты, ему это доставляет особое удовольствие. Это троллинг самого себя, троллинг слушателей. И все это понимают. В этом есть забава и веселье. С серьезным лицом эту музыку слушать нельзя», — заявил Баста.

Примадонна оценки личности Моргенштерна дать не смогла, но когда на экране появился текст его песни «Кадиллак», воскликнула, что это «чистые частушки» и запела.

«Это все как зеркало, отражает нашу действительность. Отражайте ее, только тащите людей из депрессии», — в итоге резюмировала Пугачева.

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В последние дни имя Василия Вакуленко активно мелькает в новостных лентах. Совсем недавно у музыканта истек трехлетний срок запрета въезда на Украину за высказывания о полуострове Крым, и рэпер тут же отправился в Киев и Одессу с концертами.

Местные националисты и сотрудники СБУ были против, требуя продлить время Басты в черном списке, однако в Госпогранслужбе ответили, что на новый запрет музыкант еще «не заработал».

Связывается в последнее время с украинским вопросом и имя Моргенштерна, в середине июня он подал в суд на СБУ, требуя снять с себя статус угрожающего национальной безопасности Украины и открыть возможность для пересечения границы.

К слову, на июнь у Моргенштерна были запланированы концерты на Украине, но из-за решения Службы безопасности этой страны их пришлось отменить.