Спустя три дня после победы величайшего боксера в истории Украины Василия Ломаченко президент страны Владимир Зеленский так и не поздравил своего земляка, хотя сразу после победы сборной Украины над Швецией не скупился на дифирамбы

В воскресенье, 27 июня, Василий Ломаченко одержал досрочную победу в девятом раунде над крепким японцем Масаёси Накатани. Ломаченко проводил первый бой после поражения Теофимо Лопесу и травмы, потребовавшей операции.

Ранее Накатани дал Лопесу тяжелый бой, последний так и не смог нокаутировать японского боксера. Победив в яркой атакующей манере, Ломаченко сделал мощную заявку на реванш с Лопесом, который после победы над Ломаченко стал абсолютным чемпионом мира среди профессионалов в легком весе, объединив четыре чемпионских титула.

Однако Зеленский не поздравлял Ломаченко с победой ни в своих соцсетях, ни на сайте президента Украины, ни в СМИ.

На выигрыш сборной Украины в матче со Швецией в матче 1/8 финала Евро-2020 Зеленский отреагировал моментально и в Twitter, и в Facebook.

Зачем Зеленскому стена между Украиной и Донбассом © president.gov.ua

Он также принимал участие в съемках российского документального фильма «Здравствуй, брат! Христос воскрес» вместе с другим известным украинским боксером Александром Усиком, что вызвало шквал негодования у украинских неонацистов.

Между тем на футболках сборной Украины по футболу напечатано нацистское приветствие «Слава Украине! Героям слава!», изобретенное в 30-х годах прошлого века Союзом украинских фашистов.

Василий Ломаченко — двукратный чемпион олимпийских игр по боксу, чемпион мира среди профессионалов в трех весовых категориях. Александр Усик — олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира по боксу среди профи в первом тяжелом весе.