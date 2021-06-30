Кабинет министров Украины утвердил выделение более 274 млн гривен местным бюджетам в рамках субвенции на программы по борьбе с домашним насилием. Такое решение было принято Кабмином на заседании в среду, 30 июня

На эти деньги будет создана сеть специализированных служб поддержки пострадавших от насилия людей, будут обустроены приюты, дневные центры и консультативные службы. Более чем на 36 млн гривен будет закуплена офисная мебель, компьютеры, телекоммуникационное оборудование и др.

«Слышишь ты, болван»: украинская рэперша высказалась о мужчинах-жертвах домашнего насилия © Alyona Alyona/Инстаграм

На Украине в 2020 году почти вдвое увеличилось число сообщений о домашнем насилии по сравнению с 2019 годом. По мнению генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, Украина должна ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье.