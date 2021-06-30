На эти деньги будет создана сеть специализированных служб поддержки пострадавших от насилия людей, будут обустроены приюты, дневные центры и консультативные службы. Более чем на 36 млн гривен будет закуплена офисная мебель, компьютеры, телекоммуникационное оборудование и др.
Всего планируется создать 28 приютов, 29 дневных стационаров, 58 консультативных бригад, 40 мобильных бригад, под которые закупят 40 автомобилей.
На Украине в 2020 году почти вдвое увеличилось число сообщений о домашнем насилии по сравнению с 2019 годом. По мнению генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, Украина должна ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье.