Доктор начал рассказ с того, что чаще всего так называемой мелозависимости подвержены беременные и дети, а в народе бытует мнение, что это из-за нехватки кальция в организме.
«На самом деле это не так. Поедание мела, желание есть мел — признак того, что в организме дефицит железа. А коль скоро это так, то нужно сделать анализ крови, оценить уровень гемоглобина и дальше к врачу лечить анемию», — посоветовал Комаровский.
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Мел при этом лучше не есть, так как производители часто добавляют с состав мелков гипс, но если скушать мел хочется нестерпимо, уточнил медик, то стоит сначала изучить состав, где должны быть только мел и вода.
«Приятного аппетита!» — пожелал подписчикам Комаровский.