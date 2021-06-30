Телеведущий и историк моды Александр Васильев рассказал, какие изменения за время карьеры произошли с двумя певицами и уроженками Украины Ани Лорак и Верой Брежневой. Соответствующие сториз он разместил в Instagram 29 июня

«Например, российско-украинская певица Ани Лорак на фото слева — очень простенькая, с довольно грубыми массивными ногами, в несуразной обуви и в очень коротеньком красном комбинезоне с бахромой», — описал Васильев певицу в начале ее карьеры.

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Оценил Васильев и преображение Веры Брежневой, она, по его мнению, прошла значительный путь от «гадкого утенка» к одной из самых сексуальных женщин.

«Другой объем волос, цвет, макияж. От вульгарных коротких платьев — к длинным, загадочным, привлекательным. Она дошла до уровня, который позволил ей называться самой красивой женщиной России», — сказал Васильев.

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Несколько лет подряд уроженка Украины Брежнева попадала в топ самых красивых женщин России, в том числе много раз возглавляла рейтинг журнала Maxim как самая сексуальная дама страны.