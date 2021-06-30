«Например, российско-украинская певица Ани Лорак на фото слева — очень простенькая, с довольно грубыми массивными ногами, в несуразной обуви и в очень коротеньком красном комбинезоне с бахромой», — описал Васильев певицу в начале ее карьеры.
Позже, заметил эксперт по моде, артистка все же смогла найти свой образ, сменив несуразные подростковые платья, зрительно укорачивающие ноги, на длинные наряды с совершенно обратным эффектом и правильно подчеркнула линию талии.
Оценил Васильев и преображение Веры Брежневой, она, по его мнению, прошла значительный путь от «гадкого утенка» к одной из самых сексуальных женщин.
«Другой объем волос, цвет, макияж. От вульгарных коротких платьев — к длинным, загадочным, привлекательным. Она дошла до уровня, который позволил ей называться самой красивой женщиной России», — сказал Васильев.
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Несколько лет подряд уроженка Украины Брежнева попадала в топ самых красивых женщин России, в том числе много раз возглавляла рейтинг журнала Maxim как самая сексуальная дама страны.