Уроженец Одессы, российский театральный режиссер Иосиф Райхельгауз в интервью изданию Украина.ру рассказал, что в докарантинное время каждый год возил свой Театр современной пьесы с гастролями на Украину и раскрыл, как к подобному относятся в Министерствах культуры двух стран

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«Наше (российское — ред.) Министерство культуры очень поддерживает культурные связи с Украиной, за что я ему очень благодарен и считаю, что мы здесь красиво выглядим в сравнении с украинским Министерством культуры, потому что наше ведомство поддерживает гастроли», — рассказал режиссер.

В то же время, утверждает он, его коллегам с Украины сделать то же самое сложно, хоть многих и зовут выступить в Москве.

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Райхельгауз уточнил, что его Школа современной пьесы играет на Украине русские спектакли на русском языке в Русском театре и на их выступлениях всегда аншлаг.

«У нас всегда люди, которые хотят слышать русскую драматургию, видеть русских артистов. Люди там сами по себе распахнуты, хотят человеческих, творческих контактов, и это главное. То есть нас связывают эти тонкие нити культуры, и очень не хотелось бы, чтобы, во всяком случае, с нашей стороны они оборвались.

С полным интервью театрального режиссера Иосифа Райхельгауза можно ознакомиться здесь.