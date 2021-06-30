По словам Райхельгауза, он неоднократно слышал от коллег, что им запрещают въезд на Украину, поэтому перед тем, как пересекать границу, он выясняет в местных государственных органах, возможна ли поездка.
«Наше (российское — ред.) Министерство культуры очень поддерживает культурные связи с Украиной, за что я ему очень благодарен и считаю, что мы здесь красиво выглядим в сравнении с украинским Министерством культуры, потому что наше ведомство поддерживает гастроли», — рассказал режиссер.
В то же время, утверждает он, его коллегам с Украины сделать то же самое сложно, хоть многих и зовут выступить в Москве.
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Райхельгауз уточнил, что его Школа современной пьесы играет на Украине русские спектакли на русском языке в Русском театре и на их выступлениях всегда аншлаг.
«У нас всегда люди, которые хотят слышать русскую драматургию, видеть русских артистов. Люди там сами по себе распахнуты, хотят человеческих, творческих контактов, и это главное. То есть нас связывают эти тонкие нити культуры, и очень не хотелось бы, чтобы, во всяком случае, с нашей стороны они оборвались.
С полным интервью театрального режиссера Иосифа Райхельгауза можно ознакомиться здесь.