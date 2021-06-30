Президент напомнил, что после распада СССР его ядро — Россия — потеряла почти половину промышленного потенциала, около 50% экономики и почти столько же населения и территорий. Тем не менее, по его мнению, восстанавливать сегодня Советский Союз не только невозможно, но и нецелесообразно.
«Что же делать самой России?.. Несмотря на все эти утраты, Россия, тем не менее, остается самой крупной по территории страной в мире… Россия, без всяких сомнений, является мировой кладовой различных минеральных ресурсов… Но главный наш золотой запас — это люди. Говорю это не для красного словца, не чтобы кому-то понравиться, а потому что искренне убежден, что так оно и есть на самом деле», — заявил Путин.
Народ, по его словам, духовный, с глубокими историческими корнями, что очень важно в современном мире.
Если Россия сможет обеспечить внутреннюю стабильность, то успех ей обеспечен, Россия добьется поставленных целей, подытожил президент.
В ходе прямой линии-2021 Путину поступило порядка двух миллионов вопросов от жителей России. Как отметил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, несмотря на то что на все вопросы ответить невозможно, все обращения будут тщательно изучены главой государства позднее.