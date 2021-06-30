Президент РФ Владимир Путин заявил, что главный «золотой запас» РФ заключается не в территориях и не минеральных ресурсах. Он сказал об этом в ходе прямой линии 30 июня

Прямая линия с Владимиром Путиным 2021 ©

«Что же делать самой России?.. Несмотря на все эти утраты, Россия, тем не менее, остается самой крупной по территории страной в мире… Россия, без всяких сомнений, является мировой кладовой различных минеральных ресурсов… Но главный наш золотой запас — это люди. Говорю это не для красного словца, не чтобы кому-то понравиться, а потому что искренне убежден, что так оно и есть на самом деле», — заявил Путин.

Народ, по его словам, духовный, с глубокими историческими корнями, что очень важно в современном мире.

Если Россия сможет обеспечить внутреннюю стабильность, то успех ей обеспечен, Россия добьется поставленных целей, подытожил президент.

В ходе прямой линии-2021 Путину поступило порядка двух миллионов вопросов от жителей России. Как отметил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, несмотря на то что на все вопросы ответить невозможно, все обращения будут тщательно изучены главой государства позднее.