«У меня не так бывает много времени для отдыха. А у нас как говорят, если отдыхают русские люди, они посидят-посидят да и выпьют, а если бокалы подняли, то может и споют. <…> Что поем — русские песни, советские, они мелодичные красивые и содержательные», — сказал глава российского государства.
В Москве проходит восемнадцатая по счету прямая линия с Путиным. Глава государства планирует ответить на десятки вопросов жителей страны. Общее число обращений в адрес президента в рамках подготовки прямой линии составило более 1,5 млн. Россияне отправили вопросы и жалобы на ограничения по льготной ипотеке и выплатам на детей, на разбитые дороги и аварийное жилье, на рост цен и другие проблемы.