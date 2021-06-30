Заявление президента России Владимира Путина о том, что он не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, подтверждает возможность таких переговоров. Об этом 30 июня заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии «РБК-Украина»

По словам Подоляка, заявление свидетельствует о важности такой встречи для российского президента.

«Когда мы оцениваем любые заявления представителей России, нужно обращать внимание на формулировки… Тем не менее, даже сегодня Путин подтвердил возможность переговоров с президентом Украины… Допускаю, что имеет место крайне некорректное информирование Путина его собеседниками о ситуации в Украине», — заявил Подоляк.

Зачем Зеленскому стена между Украиной и Донбассом © president.gov.ua

Комментируя слова российского лидера о сомнительности пользы от встречи с президентом Украины, Подоляк заявил, что Путин, таким образом, якобы хотел «обозначить позиции и получить негласное преимущество в формировании переговорной повестки».

Также Подоляк обратил внимание на то, что Путин заявил о домашнем аресте депутата Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Таким образом, по его словам, стала еще более обоснованной необходимость прямых переговоров с президентом России «для прояснения корректных позиций сторон и попытки без каких-либо искажений информации все-таки найти путь для реального прекращения войны в Донбассе».

В среду во время прямой линии Путин заявил, что не отказывается от встречи с Зеленским, но «нужно понять, о чем говорить». Также Путин отметил, что Зеленский — несамостоятельный политик, все решения принимают в Вашингтоне и частично в Берлине и Париже.