Владимир Путин напомнил, что после сложения полномочий Борисом Ельциным стал исполняющим президента РФ в соответствии с Конституцией, поскольку был премьер-министром страны, а затем граждане проголосовали за него на выборах

Зритель «Прямой линии» во время звонка сказал, что Борис Ельцин в 1999 году передал власть Владимиру Путину, и спросил, готов ли он так же передать власть кому-то и есть ли в его команде такой человек.

«Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. Дело вот в чём: в соответствие с нашим законом, основным законом, в случае сложения президентом своих полномочий временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства Российской Федерации. Я был председателем правительства», — напомнил Путин. Опубликована расшифровка разговора, в котором Ельцин объяснил Клинтону, почему выбрал своим преемником Путина © РИА Новости, Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

А ещё ранее Ельцин предложил ему стать секретарем Совета Безопасности, и тогда Путину нужно было подобрать себе преемника на должность директора ФСБ, но все, кому он предложил этот пост, отказались, ситуация была сложной. По словам российского лидера, когда Ельцин предложил ему баллотироваться в президенты, он заявил, что не готов, но Борис Николаевич, сказал: «Подумайте, мы вернёмся к этому вопросу».

«Что касается тех людей или того человека, который мог бы возглавить страну: с одной стороны говорят: свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. Подойдёт время, и я смогу сказать, кто достоин», — добавил Путин.

Но в конечном итоге, как подчеркнул глава государства, решение вопроса об управлении страной остаётся за гражданами России.

О смене власти в России население узнало в ночь с 31 декабря 1999 года на 1 января 2000 года, когда Ельцин в новогоднем телеобращении официально объявил Путина своим преемником, произнеся фразу: «Я ухожу, я сделал всё, что мог. И не по здоровью, а по совокупности всех проблем. Мне на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто может сделать больше и лучше».