Офис генерального прокурора Украины (ОГПУ) будет просить суд продлить круглосуточный домашний арест лидера «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом 30 июня Офис сообщил в комментарии «РБК-Украина»

«Прокурор будет ходатайствовать о продлении сроков расследования дела и домашнего ареста, истекающих 10 июля», — заявили в ОГПУ.

При этом адвокат Медведчука Богдан Коваль не исключил, что в ближайшем будущем защита обратится в украинский суд с просьбой отменить подозрение, предъявленное политику. На данный момент подозреваемый, по словам адвоката, «полностью соблюдает все условия домашнего ареста».

Ранее Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство ОГПУ о взятии Медведчука под стражу с правом внесения залога. Депутата решили отправить под круглосуточный домашний арест.

Сторона обвинения просила суд отправить парламентария в СИЗО до 10 июля с правом залога в размере 300 млн гривен (около 750 млн рублей).

11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. В случае доказательства вины Медведчуку грозит до 15 лет тюрьмы.