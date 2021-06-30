Президент России Владимир Путин 30 июня в ходе прямой линии ответил на видеовопрос россиянина, зачем он встречался с президентом США Джо Байденом, от которого в Штатах «мало что зависит»

Итоги встречи в Швейцарии: чего ждать Украине © REUTERS, Saul Loeb/Pool Путин и его американский коллега Джо Байден встретились 16 июня в Женеве на вилле Ла-Гранж. Переговоры президентов длились около четырех часов. Лидеры на раздельных пресс-конференциях в целом положительно оценили итоги встречи.