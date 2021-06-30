«От президента США много зависит. Хотя там своя политическая система, но от него много зависит. <…> Вы знаете, в семье достаточно близких мне людей растут дети, и вот там маленький ребенок, говорить не умеет, нашкодил чего-то, и мама ему говорит: «включи голову», и он ее жест повторяет, (стучит по лбу — ред.) включил тут же. Условные мама и папы в тех же Штатах — очень уважаемые аналитики ученые и практики дают рекомендации своему политическому руководству: они говорят им, что период… однополярного мира прошел и вы должны понимать, что мир меняется очень быстро. Какими бы санкциями нас не пугали, Россия развивается… Азия развивается очень бурными темпами. <…> Наши партнеры из Штатов с одной стороны понимают это (и вот встреча в Женеве), а с другой — во что бы то ни стало стараются сохранить свое монопольное положение. Отсюда, пожалуйста, вот вам угрозы и дальнейшее деструктивное поведение с учениями с этими, с провокациями, с санкциями», — объяснил Путин.
Путин и его американский коллега Джо Байден встретились 16 июня в Женеве на вилле Ла-Гранж. Переговоры президентов длились около четырех часов. Лидеры на раздельных пресс-конференциях в целом положительно оценили итоги встречи.