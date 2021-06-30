Вопрос о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в ближайшее время закрыт, учитывая заявление российского лидера. Так считает ряд российских экспертов, передает РИА Новости 30 июня

Российский лидер также сказал, что результаты работы украинского руководства разрушительны, включая преследование оппозиции, а сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к России. При этом Путин отметил, что Украина не входит в список недружественных стран, потому что он не считает украинский народ недружественным. По его словам, русский и украинский народы — «единое целое».

«Мне кажется, что президент исчерпывающе ответил на этот вопрос сам, что он не собирается встречаться с теми людьми, которые довели ситуацию до той, которая сегодня есть, — действительно отдали страну под внешнее управление и продолжают активно настраивать друг против друга две части одного великого русского народа», — сказал директор института новейших государств Алексей Мартынов.

Он добавил, что все «нормальные люди» в России и на Украине считают украинцев частью русского народа.

Схожую точку зрения выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Я думаю, что Путин здесь, конечно, абсолютно прав. Абсолютное отсутствие субъектности у Украины, у украинского президента и элит очевидно. Соответственно, зачем вести переговоры с марионеткой? Лучше вести переговоры с тем, кто управляет этой марионеткой, кто дергает ее за ниточки. Потому что тот, кто это делает, принимает решения. А марионетка не принимает решения и не несет ответственности за свои слова, действия и за все, что она готова подписать. Технологически это нецелесообразно», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в нынешних условиях у встречи нет повестки и ее целесообразность для российской стороны отсутствует. Для Зеленского же это просто пиар-акция, отметил Безпалько.

Он добавил, что нынешнее украинское руководство не выполняет и не собирается выполнять Минские соглашения, что делает из него злейшего врага населения Украины.

Ранее Зеленский сообщил, что возможные сроки и место проведения его встречи с Путиным обсуждаются на уровне президентских администраций. Он отметил, что вопрос будущей встречи сейчас на стороне России.