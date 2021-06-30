«Эта знаменательная для крупнейшей партии мира дата особенно значима сегодня на фоне тех исторических достижений, которых добилась и продолжает добиваться Поднебесная под руководством Коммунистической партии Китая во всех сферах — будь то экономика, социальная политика или сфера международных отношений», — говорится в заявлении.
Также в заявлении подчеркнули, что партия Виктора Медведчука последовательно выступает за углубление стратегического партнерства Украины и КНР, которое разрушается украинской властью.
Отмечается, что «популистская риторика (украинской власти — ред.) о свободном рынке с легкостью уживается с откровенным рейдерством, когда речь идет о совместных украинско-китайских проектах». Партия уточняет, что так произошло с предприятием «Мотор Сич».
В апреле президент Украины Владимир Зеленский предложил турецким инвесторам приобрести 50% акций завода «Мотор Сич», принадлежащего китайским бизнесменам.
29 января Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов «Мотор Сичи». Санкции введены на три года против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В санкционном списке также компания с Британских Виргинских островов.
11 марта секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что принято решение о возвращении предприятия «Мотор Сич» в собственность Украины.