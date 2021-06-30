Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» поздравила китайский народ со 100-летним юбилеем Коммунистической партии Китая. Об этом 30 июня сообщается на официальном сайте украинской партии

«Эта знаменательная для крупнейшей партии мира дата особенно значима сегодня на фоне тех исторических достижений, которых добилась и продолжает добиваться Поднебесная под руководством Коммунистической партии Китая во всех сферах — будь то экономика, социальная политика или сфера международных отношений», — говорится в заявлении.

Также в заявлении подчеркнули, что партия Виктора Медведчука последовательно выступает за углубление стратегического партнерства Украины и КНР, которое разрушается украинской властью.

Национализация «Мотор Сич». Как Украина стала подрядчиком российского ВПК © Facebook, Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве

В апреле президент Украины Владимир Зеленский предложил турецким инвесторам приобрести 50% акций завода «Мотор Сич», принадлежащего китайским бизнесменам.

29 января Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов «Мотор Сичи». Санкции введены на три года против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В санкционном списке также компания с Британских Виргинских островов.

11 марта секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что принято решение о возвращении предприятия «Мотор Сич» в собственность Украины.