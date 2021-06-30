«Мы никого не собираемся блокировать, собираемся работать с ними. Но есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы», — отметил он.
В частности, по словам российского лидера, иностранные соцсети не соблюдают закон РФ о блокировке запрещенного контента.
При этом Путин напомнил о законе, который обязывает ИТ-гигантов открывать представительства в России. Но планов кого-то закрывать нет, подчеркнул президент.
Кроме того, он надеется, что и отечественные соцсети дадут возможность россиянам развиваться.