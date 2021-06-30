В России не будут блокироваться иностранные соцсети, даже несмотря на то, что они нарушают российские законы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии 30 июня

Прямая линия с Владимиром Путиным 2021 ©

В частности, по словам российского лидера, иностранные соцсети не соблюдают закон РФ о блокировке запрещенного контента.

При этом Путин напомнил о законе, который обязывает ИТ-гигантов открывать представительства в России. Но планов кого-то закрывать нет, подчеркнул президент.

Кроме того, он надеется, что и отечественные соцсети дадут возможность россиянам развиваться.