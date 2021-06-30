Депутаты Рады приняли законопроект о банках, необходимый для первого пересмотра программы финансирования stand-by Международного валютного фонда и получения второго транша. Заседания парламента 30 июня вел телеканал «Рада»

Закон поддержали 279 депутатов. В частности, депутаты поддержали поправку о расширении состава правления Нацбанка с шести до семи человек, добавив в него члена правления, который будет отвечать за небанковские финансовые учреждения.

Платить МВФ или Авакову: зачем Украина легализовала казино © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

В целом законопроект внедряет новую структуру капитала, которая усилит способность банка поглощать убытки, а также дополнительные требования к членам совета и правления банка.

Украина в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на 5 млрд долларов взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что для Украины желательно получить транш от Международного валютного фонда, «чем раньше, тем лучше». По его словам, без денег МВФ будет «так, сложно». Ключевым является вопрос выплат по государственному долгу в августе.

В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов. Второй транш не перечислен до сих пор.