«От магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена бесплатно — или за счет "Газпрома", или за счет тех организаций, которые руководят этим хозяйством в республике. Внутри домовладения — за деньги собственника», — отметил он.
По словам президента, правительство РФ обсуждает идею единого договора для газификации последней мили по пониженным ценам. При этом Путин уточнил, что садоводческие товарищества пока не входят в планы газификации последней мили, так как сначала надо решить вопрос с населенными пунктами.