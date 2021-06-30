В России обязательно будет обеспечена бесплатная для населения газификация до домовладений. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии 30 июня

Газовое оружие России © Nord Stream 2 AG По словам президента, правительство РФ обсуждает идею единого договора для газификации последней мили по пониженным ценам. При этом Путин уточнил, что садоводческие товарищества пока не входят в планы газификации последней мили, так как сначала надо решить вопрос с населенными пунктами.