Российский кинорежиссер Карен Шахназаров высказал свое мнение относительно скандально известного сайта «Миротворец» и черного списка Украины, куда вносят «неправильных» артистов из РФ, чтобы больше они в страну не въезжали. Об этом режиссер рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Никогда и нигде в мире не составляли санкционных списков в отношении артистов, художников, деятелей культуры другой страны. Ни в Средние века, ни в 19, ни в 20 веках, даже во времена Великой Отечественной войны такого не было. Украина может гордиться этим своим «открытием» в мировой истории, это «достижение», хоть что-то придумали свое», — сказал Шахназаров.

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Полностью интервью с кинорежиссером Кареном Шахназаровым можно прочитать здесь.