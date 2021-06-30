«Никогда и нигде в мире не составляли санкционных списков в отношении артистов, художников, деятелей культуры другой страны. Ни в Средние века, ни в 19, ни в 20 веках, даже во времена Великой Отечественной войны такого не было. Украина может гордиться этим своим «открытием» в мировой истории, это «достижение», хоть что-то придумали свое», — сказал Шахназаров.
Он подчеркнул, что в данном деле Украина «единственная и неповторимая» и «абсолютный лидер», вот только понять, зачем стране такие «победы», не представляется возможным.
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Полностью интервью с кинорежиссером Кареном Шахназаровым можно прочитать здесь.