Военное освоение территории Украины странами НАТО касается жизненных интересов народа России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии 30 июня

Прямая линия с Владимиром Путиным 2021 ©

«Меня беспокоит более фундаментальная вещь, а именно начало военного освоения украинской территории… Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается жизненных интересов Российской Федерации и народа России. Конечно, вот это вызывает беспокойство, и об этом мы должны думать», — заявил президент.

На прошлой неделе Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.

Оборонное ведомство Великобритании настаивает, что корабль якобы совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, а Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила о своих действиях. Однако находившиеся на борту британского судна журналисты подтвердили, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.

Позднее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон назвал проход корабля в российских водах «вполне уместным», так как, по его словам, Лондон не признает переход Крыма к РФ.