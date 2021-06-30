По словам президента РФ Владимира Путина, в таком случае никакой мировой войны не было бы, потому что провокаторы знают, что не могут выйти победителями из этой войны

В ходе «Прямой линии» российского лидера спросили, стоял ли мир на пороге третьей мировой войны 23 июня в момент, когда британский эсминец Defender нарушил государственную границу РФ в районе мыса Фиолент на юго-западе Крымского полуострова, а российские военные и пограничники были вынуждены открыть предупредительную стрельбу по курсу движения корабля.

«Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, всё равно было бы трудно представить, что мир стал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны», — ответил президент РФ Владимир Путин. Бужинский: Для кого Британия «потеряла» секретные документы о провокации эсминца? - видео ©

По его словам, это, совершенно очевидно, была комплексная провокация, которая осуществлялась не только британцами, но и американцами.

Глава государства недоумевает, зачем совершать подобные провокации через несколько дней после встречи президентов России и США в Женеве.

«Меня беспокоит другое — более фундаментальная вещь, а именно — начало военного освоения украинской территории, которая непосредственно граничит с нами, это создаёт для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реально жизненных интересов Российской Федерации и народа России», — подчеркнул Путин.

23 июня в Чёрном море чуть не произошло прямое боестолкновение сил НАТО и России. После завершения совместных учений сил специальных операций Украины, Великобритании и США британский эсминец с управляемым ракетным оружием Defender взял курс на Грузию по маршруту, проложенному через мыс Фиолент, между Севастополем и Балаклавой.

Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения корабля, после чего он покинул границы территориального моря РФ. Экипаж корабля и британские чиновники утверждают, что никаких предупреждений не было, российские военнослужащие «проводили учебные стрельбы» и не открывали огонь в сторону эсминца, а сами они якобы выполняли мирный проход через территориальные воды Украины (российский статус Крыма Лондон не признаёт, соответственно, называет этот район украинским). Однако находившийся на борту корабля корреспондент телекомпании BBC Джонатан Бил, специализирующийся на оборонной тематике, подтвердил, что Defender получал многочисленные предупреждения со стороны кораблей российской береговой охраны о том, что, если продолжит движение в выбранном направлении, в его сторону будет открыт огонь, и в какой-то момент над эсминцем находилось более 20 самолётов ВКС РФ.

На следующий день, 24 июня, как сообщило позже Министерство обороны РФ, к берегам Крыма пытался приблизиться корабль другого государства НАТО. Фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, находившийся в нейтральных водах Чёрного моря, изменил курс следования и двинулся в сторону Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы территориальных вод РФ в воздух подняли истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролёты вблизи нидерландского корабля. После этого судно вернулось к прежнему курсу и продолжило следовать в соответствии с ним.