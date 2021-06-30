«Это огромнейший успех нашей сборной и тренерского штаба. Я поздравляю и благодарю ребят. Благодарю тренеров за эту победу. Такие вещи мотивируют и объединяют страну, которая всем сердцем болеет», — заявил премьер.

Украинские министры неожиданно сменили дресс-код: заседание Кабмина прошло в необычной одежде
© кадр из видеотрансляции заседания Кабмина

Корнилов специально для УЕФА объяснил, почему «Слава Украине! - Героям слава!» это фашистский лозунг
Корнилов специально для УЕФА объяснил, почему «Слава Украине! - Героям слава!» это фашистский лозунг
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
Накануне сборная Украины в дополнительное время обыграла команду Швеции со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.

Посол Швеции на Украине Тобиас Тиберг поздравил украинскую сборную с победой лозунгом украинских фашистов.

«И все же нет у нас лучше объединяющей национальной идеи, чем футбол!», — заявил  депутат Верховной Рады Олег Волошин. 