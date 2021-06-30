Украинские министры неожиданно сменили дресс-код: заседание Кабмина прошло в необычной одежде

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и члены правительства пришли на традиционное еженедельное заседание Кабмина в футболках национальной сборной страны по футболу. Трансляцию заседания 30 июня вел канал Кабмина в YouTube

«Это огромнейший успех нашей сборной и тренерского штаба. Я поздравляю и благодарю ребят. Благодарю тренеров за эту победу. Такие вещи мотивируют и объединяют страну, которая всем сердцем болеет», — заявил премьер.

Корнилов специально для УЕФА объяснил, почему «Слава Украине! - Героям слава!» это фашистский лозунг © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Посол Швеции на Украине Тобиас Тиберг поздравил украинскую сборную с победой лозунгом украинских фашистов.

«И все же нет у нас лучше объединяющей национальной идеи, чем футбол!», — заявил депутат Верховной Рады Олег Волошин.