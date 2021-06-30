«Это не значит, что все проблемы прошли. Проблемы есть, многие еще впереди. Но все-таки эффект положительный от мер, которые принимает правительство, руководство страны, налицо. И общий настрой, может быть, не такой критичный, как это было в декабре», — заявил он.
Он подтвердил, что на прямую линию с Владимиром Путиным поступают и вопросы, связанные с социально-экономическими последствиями пандемии, — это падение доходов, рост безработицы.
По словам пресс-секретаря, сейчас постепенно дают о себе знать реализуемые программы по поддержке занятости и борьбе с безработицей, а также программы поддержки бизнеса, в первую очередь, малого и среднего бизнеса.