Положительный эффект от предпринятых правительством мер поддержки бизнеса и граждан налицо, общий настрой россиян не такой критичный, как был в декабре. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в эфире «Первого канала» 30 июня

Прямая линия с Владимиром Путиным 2021 © заявил он.

Он подтвердил, что на прямую линию с Владимиром Путиным поступают и вопросы, связанные с социально-экономическими последствиями пандемии, — это падение доходов, рост безработицы.

По словам пресс-секретаря, сейчас постепенно дают о себе знать реализуемые программы по поддержке занятости и борьбе с безработицей, а также программы поддержки бизнеса, в первую очередь, малого и среднего бизнеса.