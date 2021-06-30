Вашингтон ограничит воздушное сообщение с Белоруссией из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Об этом 29 июня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией

По данным агентства, Федеральное управление гражданской авиации США призвало экипажи пассажирских рейсов, выполняющих перелеты над Белоруссией, проявлять крайнюю осторожность. При этом был отменен краткосрочный запрет на полеты над Белоруссией.

Удушающий прием. Как санкции Евросоюза повлияют на Белоруссию © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги.

Ранее Евросоюз в ответ на «нарушения прав человека» принял новые экономические секторальные санкции против Минска. В частности, ограничивается доступ Белоруссии на финансовые рынки ЕС, торговля нефтепродуктами и калийными удобрениями.

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды.

Также была задержана летевшая с Протасевичем гражданка РФ Софья Сапега.