Украинские власти прибегают к абсолютно неконституционным методам подавления оппозиции. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в ходе прямой линии 30 июня

Прямая линия с Владимиром Путиным 2021 ©

«Это касается и подавления оппозиции в Украине. Вот [главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"] Виктора Медведчука, который на самом деле, на мой взгляд, является украинским националистом, взяли и заперли во время избирательной кампании дома, браслет надели. Принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные», — подчеркнул президент.

Таким образом, по его мнению, внутри Украины дают понять, что у сил, которые хотят выстроить и укрепить свою страну в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией, нет никакой легальной возможности осуществить свои планы.

Медведчука и его сопартийца Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря.

Суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.