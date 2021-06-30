Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопросы по Украине принимаются в Вашингтоне

В ходе «Прямой линии» российского лидера спросили, собирается ли он встретиться со своим украинским коллегой. Зеленский отреагировал на условия Путина для встречи © REUTERS, Gleb Garanich

«Что встречаться с Зеленским, если он отдал страну под полное внешнее управление? Вопросы решаются в Вашингтоне, частично — в Париже и Берлине», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Не секрет, что многие решения, в том числе по ключевым для страны вопросам, украинские власти принимают с оглядкой на мнение Запада, прежде всего Соединённых Штатов. Например, СНБО приняло решение о санкциях против китайских инвесторов «Мотор Сич» 28 января спустя несколько часов после посещения секретаря Совета Алексея Данилова американского посольства и встречей с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин, а Зеленский ввёл в действие это решение своим указом на следующий же день. И после этого глава государства специально уведомил Вашингтон и страны Евросоюза о своих действиях.

Тем не менее, Путин подчёркивает, что не отказывается от встречи с Зеленским, но надо понять, о чём говорить.